شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن تمديد عدد ساعات الخروج للمواطنين خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة الأردنية اليوم الأربعاء، تمديد عدد الساعات التي يسمح فيها للمواطنين بالخروج خلال رمضان لتصبح ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السادسة مساءً.

وأعلن أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، عبر حساب الوكالة الوطنية الأردنية" بترا" بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنهاء عزل مناطق قصبة إربد وسوم الشناق وجحفية وأيدون والحصن والصريح وحبكا والمزار الشمالي اعتبارا من يوم غد الخميس.

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وأمس، أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، تسجيل صفر إصابة بفيروس كورونا فى البلاد، مشيرا فى الوقت ذاته إلى تسجيل 3 حالات على الحدود.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام، إن الجمعة المقبل سيكون هناك حظرا كاملا فى البلاد.، مضيفا فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام أردنية قبل قليل:"سيكون هناك قرار بتعديل اجراءات غلق بعض المناطق في اربد مع بقاء المحافظة مغلقة.

وأكد الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردني، أنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا أنه تم تشخيص 8 إصابات لسائقي شاحنات على الحدود دخلوا الأردن وثبت إصابتهم بفيروس كورونا 3 منهم أردنيين و 5 أجانب.