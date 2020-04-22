شكرا لقرائتكم خبر عن الرؤية الشرعية الكويتية تعلن مواصلة اجتماعها غدا لرؤية هلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمتي التمييز والدستورية رئيس هيئة الرؤية الشرعية الكويتية المستشار يوسف المطاوعة اليوم الأربعاء، أن الهيئة ستواصل اجتماعها غدا الخميس؛ لالتماس هلال شهر رمضان المبارك.

وقال المستشار المطاوعة - في بيان صحفي - إنه بالإشارة الى الإعلان الصادر من وزارة العدل الكويتية، بشأن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية مساء اليوم، التماسا لرؤية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرية، فقد اجتمعت الهيئة وقررت استمرار اجتماعها إلى يوم غد الساعة السابعة مساء في مقر المجلس الأعلى للقضاء، لالتماس هلال شهر رمضان المبارك.

وأعلن الديوان الأميري بدولة الكويت، اعتذار أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، عن عدم استقبال المواطنين والمقيمين للتهنئة بحلول شهر رمضان لهذا العام.

ونقل الديوان الأميري إلى المواطنين والمقيمين- وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" ، تهاني أمير البلاد، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن "سبب عدم استقبال المواطنين والمقيمين هو التزام الأمير بتعليمات السلطات الصحية"، ونظرا للظروف الصحية الراهنة التي تمر بها البلاد ودول العالم أجمع من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.