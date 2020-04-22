شكرا لقرائتكم خبر عن دار الفتوى فى لبنان تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار الفتوى في لبنان أن يوم الجمعة أول أيام شهر رمضان في البلاد. وقالت دار الفتوى فى بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قبل قليل: "صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان التالي: لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الخميس 23 أبريل 2020م هو اليوم المكمِّل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوماً، ويكون يوم الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.

وأضافت: وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذا الشهر الكريم نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبرٍ وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعاً بالأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وكل عامٍ وأنتم بخير.