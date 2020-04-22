شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لطرح مؤسسات منظومة الصناعات الدفاعية السودانية للمساهمة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت قيادات الدولة السودانية، تأييدا لنموذج عمل منظومة الصناعات الدفاعية الحالي، وخطتها الرامية للنهضة الصناعية وطرح مؤسساتها ذات الطابع المدني للمساهمة العامة في دفع الاقتصاد الوطني، فضلا عن تطوير وتعزيز فرص المشاركة مع القطاع الخاص.

وذكر مجلس السيادة السوداني أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، ترأس اليوم الأربعاء اجتماعا مشتركا ضم نائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضو مجلس السيادة الفريق الركن ابراهيم جابر، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ركن ميرغني إدريس.

واستعرض الاجتماع نموذج عمل منظومة الصناعات الدفاعية المقدم من نواب المدير العام ومدراء الإدارات، كما استعرض آليات الحوكمة المشتركة بين المنظومة والجهاز التنفيذي للدولة في الولاية المالية وعمليات الاستفادة من فوائض الطاقات لأولويات الصناعة ونهضتها.