شكرا لقرائتكم خبر عن ‏قطر تطلب من الطلاب الوافدين ارتداء ملابس تميزهم عن المواطنين فى حفل التخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الإجتماعى فيديوجراف لمقاطعة طلاب لحفل أقامته مؤسسة قطر بسبب إجبار غير المواطنين على ارتداء ملابس مختلفة عن ملابس المواطنين.

وأشار الفيديوجراف إلى أن نظام تميم مستمر في انتهاكاته السوداء بحق غير القطربين، ويمارس ما أسماه بسياسة الفصل العنصرى بين المواطنين وغير المواطنين.

وذكر الفيديوجراف أن تميم يحظر على الوافدين الإقامة فى التجمعات السكنية للمواطنين ويمارس ضدهم سياسات عنصرية تميزية

تجدر الإشارة إلى أنه منتصف مارس الماضى ، اعتقلت الشرطة مئات العمال المهاجرين واحتجزتهم في أجزاء من الدوحة، بما في ذلك المنطقة الصناعية ومدينة بروة ومدينة العمل. حيث تم القبض عليهم أثناء وجودهم في مكان إقامتهم ، أو القيام بالمهمات أو التسوق لشراء البقالة.

وقال بعض العمال إن الشرطة أخبرتهم على وجه التحديد أنهم سيخضعون لفحصهم للتأكد من عدم إصابتهم بـ COVID-19 ، وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم في وقت لاحق. وقال عمال آخرون إن الشرطة تحدثت إليهم باللغة العربية وأن الكلمة الوحيدة التي يمكنهم فهمها هي "كورونا".

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وذكر رجل لمنظمة العفو الدولية: "طُلب منا التوقف لفحص الفيروس. أخبرتنا الشرطة أن الطبيب سيأتي ويتحقق من الفيروس. لكنهم كذبوا علينا ".

وتابع : ثم حُشر الرجال في حافلات ، ونقلوا إلى مرفق احتجاز في المنطقة الصناعية حيث صودرت وثائقهم وهواتفهم المحمولة ، قبل أخذ صورهم وبصماتهم. تم اعتقال العمال في ظروف غير إنسانية إلى جانب عشرات الأشخاص من مختلف البلدان. وقد احتُجزوا في زنزانات مكتظة بدون أسرة أو فراش ، ولم يُعطوا ما يكفي من الطعام أو الماء.