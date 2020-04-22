شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن يساهم فى إغاثة عدن من السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أمد البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بالإمكانات اللازمة لإغاثة اليمنيين الذين تعرضت منازلهم لسيول جارفة،حيث شرعت فرق البرنامج في إنقاذ اليمنيين منذ وقت مبكر إلى ساعات فجر هذا اليوم، كما شقت فرق العمل طريق العقبة والرابط بين مديرية كريتر ومديرية المعلا بعد أن تسببت السيول في انقطاع الطريق ، وذلك استجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الحكومة اليمنية لمواجهة تداعيات آثار السيول التي شهدتها المحافظة.وفق سبأ.

وأزاح البرنامج، عبر الفرق الموزعة على المناطق المتضررة، كميات كبيرة من المياه ومخلفات السيول عن محطة كهرباء المنصورة، ومحطة كهرباء الملعب، ومحطة كهرباء شيناز، وبلوك 80 في المنصورة، محطة حجيف، كما شقت الفرق عدداً من الطرقات المتضررة، والتي شملت طريق الشوله إلى الخط الرئيسي، وطريق الشيخ إسحاق، كما نفذ تدخلات عاجلة في حافون.



جانب من أعمال شفط مياه الأمطار والسيول

وأعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خطط عمل لتنفيذ تدخلات عاجلة لإغاثة أهالي عدن لتجاوز تبعات وآثار الأمطار والسيول، شملت مديرية التواهي، ومديرية المعلا، ومديرية صيرة، ومخيم بئر أحمد، ومخيم حوش المجاري، ومخيم المعهد السعودي الزراعي، ومخيم عمار بن ياسر، ومخيم حوش عثمان، وخط الحمراء، والشارع الرئيسي في المعلا، والشابات.

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وفى هذا السياق يكثّف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهوده للتخفيف على أهالي محافظة عدن، وذلك عبر توفير معدات نقل النفايات والجرافات، وصهاريج سحب المياه، وآليات الخاصة بإزاحة المياه، بالشراكة مع المجلس المحلي وصندوق النظافة ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة المؤقتة عدن.



السيول أغرقت أحياء وشوارع فى عدن

ويحرص البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دائما على دعم الشعب اليمنى في مختلف المحافظات، والتخفيف من تداعيات الأمطار والسيول المتكررة والتي تتعرض لها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بين الحين والآخر، وما تخلفه من أضرار في الطرقات والأحياء.فيما يواصل حملة "عدن أجمل" للنظافة والاصحاح والتي أنهت أسبوعها الرابع، ويعمل فيها أكثر من 300 مشارك، و12 مراقباً ميدانياً، و80 مشاركاً من فرق منظمات المجتمع المدني، و40 عضواً من المزارعين.





وتواصل فرق النظافة والإصحاح البيئي مباشرة أعمالها تحقيقاً لأهداف الحملة كافة، التي تسعى لتحسين مستوى الصحة العامة والوقاية في المحافظة، والحد من التلوث البيئي والصحي الذي تعرضت له المحافظة خلال الفترة الماضية.

وتشمل حملة النظافة والإصحاح البيئي 10 مناطق في 8 مديريات وهي: الشيخ عثمان، المنصورة (عبد العزيز)، المنصورة (القاهرة)، دار سعد، إنماء والشعب، البريقة، خورمكسر، المعلا، التواهي، صيرة، بالتعاون مع صندوق النظافة في عدن.