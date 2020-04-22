الأردن يعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 435

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 435 حالة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.
وقبل قليل، أعلنت المملكة الأردنية اليوم الأربعاء، تمديد عدد الساعات التى يسمح فيها للمواطنين بالخروج خلال رمضان لتصبح ما بين الساعة الثامنة صباحًا وحتّى السادسة مساءً.
وأعلن أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردنى، عبر حساب الوكالة الوطنية الأردنية" بترا" بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إنهاء عزل مناطق قصبة إربد وسوم الشناق وجحفية وأيدون والحصن والصريح وحبكا والمزار الشمالى اعتبارا من يوم غد الخميس.
وأمس، أعلن وزير الدولة الأردنى لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، تسجيل صفر إصابة بفيروس كورونا فى البلاد، مشيرا فى الوقت ذاته إلى تسجيل 3 حالات على الحدود.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام، أن الجمعة المقبل سيكون هناك حظرا كاملا فى البلاد، مضيفا فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام أردنية قبل قليل: "سيكون هناك قرار بتعديل اجراءات غلق بعض المناطق فى اربد مع بقاء المحافظة مغلقة.
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