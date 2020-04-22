شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا بين الجاليات الفلسطينية إلى 44 والإصابات تتجاوز الألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ،اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية فى دول العالم ارتفع إلى 44 كما زادت الإصابات إلى 1022 حالة.

وأضافت فى بيان أنه "تم تسجيل 11 إصابة جديدة فى صفوف أبناء الجالية فى الولايات المتحدة الأمريكية بحيث أصبح العدد الإجمالى 621 إصابة".

ووأضحت أن باقى الإصابات تتوزع على أماكن وجود الجاليات الفلسطينية فى مناطق مختلفة من العالم.

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وتشير بيانات الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى إلى أن عدد الفلسطينيين مع نهاية عام 2019 بلغ حوالى 13 مليون نسمة يعيش منهم حوالى ستة ملايين فى الدول العربية إضافة إلى نحو 700 ألف فى دول أخرى.

وتضيف البيانات أن هناك حوالى خمسة ملايين فلسطينى يعيشون فى الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة إضافة إلى حوالى 1.6 مليون يعيشون فى إسرائيل.