مالية وطبية.. مساعدات تركية "سخية" لفلسطين

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الأربعاء، إن الحكومة التركية وافقت على طلب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إرسال مساعدات طبية ومالية لمواجهة جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد- 19).

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "المالكي تلقى اتصالًا من المسؤولين الأتراك يؤكدون فيه أن الحكومة التركية، واستجابة للرسالة التي أرسلها لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بخصوص طلب المساعدات المالية والطبية، تجاوبت لهذا الطلب".

وتابعت أن الحكومة التركية ستعلن، عبر وزير خارجيتها في الاجتماع الافتراضي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي (الأربعاء)، عن تبرعها بمبلغ خمسة ملايين دولار، لدعم جهود دولة فلسطين في مواجهة "كورونا".

وأوضحت أنه سيتم التواصل مع الجانب التركي، عبر السفارة الفلسطينية في أنقرة، لتحديد آلية تحويل هذا المبلغ إلى الحساب البنكي الذي أعلنته وزارة المالية لاستقبال المنح والمساعدات المالية من الدول والأفراد لدعم موازنة الطوارئ.

وأردفت أن التحضيرات استُكملت لتجهيز كمية كبيرة من أجهزة الفحص الخاصة بالفيروس، والكمامات، والألبسة الخاصة وغيرها من المعدات واللوازم الأساسية التي تحتاجها دولة فلسطين.

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وأوضحت أنه سيتم شحن هذه الكميات عبر طائرة تركية تنطلق خصيصًا لنقل هذا التبرع، على أمل أن تصل قريبًا إلى وزارة الصحة، للاستفادة منها في مواجهة الفيروس.

وأعرب المالكي عن شكره لنظيره التركي والحكومة التركية على هذا "التبرع السخي المالي والطبي".

وحتى مساء الأربعاء، وصل عدد المصابين بالفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 335، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و610 آلاف بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 182 ألفا، وتعافى أكثر من 714 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.



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