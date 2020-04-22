القدس.. اعتقال فلسطيني بدعوى الاشتباه في إحراقه بلدية الاحتلال

زين خليل/الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، فلسطينيا من القدس الشرقية بدعوى الاشتباه في تورطه بإشعال حريق في مبنى بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن المشتبه به فلسطيني عمره 40 عاما من القدس الشرقية.

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ونقلت عن مسؤول بالبلدية، أن عبوات حارقة وجدت داخل الطابق الأول من مبنى بلدية القدس الإسرائيلية، الذي نشب فيه الحريق، في ميدان "سفرا".

فيما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية (عاروتس شيفع) أن 8 طواقم إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق في مبنى البلدية.

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، بحسب المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.