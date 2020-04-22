الجمعة أول أيام رمضان في مصر ولبنان والعراق

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أعلنت مصر ولبنان والعراق أن الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ففي مصر، قال المفتي، شوقي علام، في بيان متلفز، إنه تحقق بواسطة اللجان الشرعية والعلمية للدار عدم ثبوت رؤية هلال رمضان بالعين المجردة، مساء الأربعاء، ووافق ذلك الحساب الفلكى أيضا.



وأضاف: "بذلك، يكون يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان".



وفي العراق، قال رئيس ديوان الوقف السني في العراق سعد كمبش، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إن رمضان يبدأ الجمعة، إثر عدم ثبوت رؤية هلال الشهر مساء الأربعاء.

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وأضاف أن يوم الخميس سيكون مكملا لشهر شعبان.

ومن المقرر أن يتحرى ديوان الوقف الشيعي هلال رمضان، الخميس؛ حيث جرت العادة في العراق أن يبدأ الشيعة صيام رمضان بعد يوم من بدء السُنة.

وفي لبنان، قالت دار الفتوى، في بيان، إنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الخميس هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوما".

وأضافت: "ويكون يوم الجمعة هو أول أيام رمضان المبارك للعام 1441هـ”.

وبينما تتحرى تونس هلال شهر رمضان، مساء اليوم، تستطلع باقي الدول العربية الهلال مساء الخميس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.