وفيات “كورونا” في أمريكا تتخطى 46 ألفاً

أظهر إحصاء لـوكالة رويترز، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 46 ألفاً، اليوم (الأربعاء)، بعد زيادة شبه قياسية في عدد الوفيات المسجل في يوم واحد يوم أمس.

وأشارت الوكالة إلى أنه في حال استمرت الوفيات في أمريكا على هذا المنوال، فقد يصل العدد إلى 50 ألفاً في وقت لاحق هذا الأسبوع.

من جهته، توقع معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، الذي غالباً ما يستند إليها البيت الأبيض، أن يصل إجمالي عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 66 ألفاً بحلول الرابع من أغسطس (آب)، وهو تقدير أعلى من التقدير السابق الذي توقع وفاة 60 ألفاً.

واستمر التراجع في عدد الوفيات بولاية نيويورك، بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة، إذ سجلت 474 حالة وفاة جديدة اليوم.