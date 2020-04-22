شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات: سنخاطب برلمانات العالم لمنع تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه اتفق مع رئيس البرلمان العربى مشعل بن فهد السلمى ومع رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون، اليوم الأربعاء، على إرسال رسائل من المجلس الوطنى والبرلمان العربى إلى جميع برلمانات العالم، لمنع تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية، والتأكيد على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

جاء ذلك في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، موضحا أنه ستتم مخاطبة البرلمانات لحث الدول على الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى، ووقف الاستيطان وكافة أشكال الضغوط على أبناءالشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الـ"أونروا".

وتسمح الخطة لإسرائيل بضم مستوطنات، وتمنح الدولة اليهودية السيادة على غور الأردن والسيطرة الأمنية الشاملة القائمة على غرب نهر الأردن، وتمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ما هي إسرائيل اليوم.

وفي سياق متصل، أكد عريقات خلال محادثات هاتفية، مع المبعوثين النرويجي تور وينسلاند والسويسري رونالد سيتنيننجر، ومع نائبة وزير خارجية إيطاليا مارينا ساريني، ونائب وزير خارجية بولندا باول جابونكسي على مبدأ حل الدولتين على حدود العام 1967، ورفض الضم، واستمرار دعم الـ"أونروا" ورفع القيود والحصار عن القدس الشرقية وقطاع غزة.