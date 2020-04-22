شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين ينفى وقوع مشادة بين بوتين ومحمد بن سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الكرملين، اليوم الأربعاء، مزاعم إعلامية مفادها بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أجرى الشهر الماضى مكالمة هاتفية بنبرة حادة مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وذلك بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.

جاء ذلك اليوم الأربعاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، فى معرض تعليقه على استفسار صحفى بشأن خبر نشره مؤخرا موقع "ميدل إيست آي"، ويزعم بأن المكالمة التى جرت بين بوتين والأمير محمد بن سلمان أوائل مارس "شهدت مشادة وجولة من الصراخ المتبادل بين الزعيمين، ما تسبب فى فشل الاجتماع الذى عقده تحالف "أوبك+" بعد أيام فى الاتفاق على خفض مستوى الإنتاج".

ووصف بيسكوف، هذه المادة الإعلامية المكذوبة، بأنها ليست سوى "محض هراء جديد".

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وقد نجح أعضاء "أوبك+" فى وقت سابق من أبريل فى توقيع اتفاق يعيد التوازن لأسواق الطاقة من خلال خفض مبدئى للإنتاج بـ10 ملايين برميل فى مايو ويونيو المقبلين.

وتعهدت روسيا والسعودية حسب الاتفاق المبرم بإنتاج ما لا يزيد على 8.5 مليون برميل من النفط يوميا فى الشهرين المقبلين.