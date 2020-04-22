بومبيو: ضم الضفة الغربية قرار يعود إلى إسرائيل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن اتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية قرار يعود إلى إسرائيل وإن الولايات المتحدة ستعرض وجهات نظرها بخصوص هذا على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشكل غير معلن.

وقال للصحفيين ”فيما يتعلق بضم الضفة الغربية، الإسرائيليون هم من سيتخذون تلك القرارات في نهاية المطاف“. وأضاف ”ذلك قرار إسرائيلي. وسوف نعمل معهم عن كثب لعرض وجهات نظرنا بشكل غير معلن“.