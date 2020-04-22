دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير جديد يؤكد على إرتفاع نسبة مبيعات الألعاب في الربع الأول من 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف تقرير جديد من NPD عن إرتفاع نسبة مبيعات الألعاب خلال شهر مارس، نتيجة للحظر الذي فرض مع إنتشار فيروس كورونا، كما سلط التقرير الضوء على إنفاق المستخدمين في سوق الولايات المتحدة بشكل خاص المزيد من الأموال على الألعاب.

كان شهر مارس من عام 2020 الأفضل في مبيعات الألعاب، حيث إرتفعت مبيعات الألعاب بنسبة 35% عن العام الماضي، أي ما يعادل إيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار.

أشار تقرير NPD إلى مبيعات البرمجيات قد حققت نمو بنسبة 34% خلال شهر مارس من عام 2020، أي ما يعادل 739 مليون دولار، وهو ثاني رقم قياسي في مبيعات الألعاب، حيث حققت الألعاب نمو في مارس 2011 إرتفع إلى قيمة 787 مليون دولار.

كما كشف التقرير عن إنخفاض الإنفاق على البرمجيات خلال بداية الربع الأول من 2020 بنسبة 8% أو ما يعادل 1.4 مليار دولار، من جانب أخر سجلت مبيعات أجهزة الألعاب نمو في معدل الإنفاق بنسبة 63%، أو ما يعادل 461 مليون دولار.

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وقد إرتفعت مبيعات Nintendo Switch وفقاً لتقرير NPD إلى أكثر من الضعف مقارنة بنصف الربع من العام الماضي، بينما إرتفعت مبيعات PlayStation 4، وXbox One بنسبة أكبر من 25%، حيث حققت أجهزة الألعاب مبيعات بقيمة 773 مليون دولار ، أي بزيادة في الإنفاق على أجهزة الألعاب بنسبة 2%.

من جانب أخر شهدت أيضاً إكسسوارات الألعاب نمو بنسبة 12%، حيث سجلت 397 مليون دولار في المبيعات، أي بإرتفاع في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي.

المصدر

هذا الموضوع تقرير جديد يؤكد على إرتفاع نسبة مبيعات الألعاب في الربع الأول من 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.