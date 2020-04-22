شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الامريكية تنفى تسجيل إصابات بكورونا بين أفراد الجيش الأمريكى فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت السفارة الامريكية لدى الكويت اليوم الأربعاء، تسجيل أى إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين أفراد الجيش الأمريكى فى الكويت.

وأكدت السفارة الأمريكية- فى بيان صحفى - أن الحكومة الأمريكية تقوم بتعزيز إجراءاتها الاحترازية، والتنسيق مع السلطات الكويتية لضمان سلامة الجميع.

وأضافت قائلة، : "إنه على عكس التقارير الصحفية السابقة التي ادعت ذلك؛ حيث لم تسجل أي إصابات بالفيروس المستجد بين أفراد الجيش الأمريكي في الكويت"، موضحة أن الإصابة ثبتت على عدة مقاولين ممن عملوا في معسكر (عريفجان)، وجاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية، وهم الآن تحت رعاية وإشراف وزارة الصحة الكويتية.

وأعربت السفارة الأمريكية لدى الكويت، عن شكرها للحكومة الكويتية على شراكتها القوية، مؤكدة مواصلة العمل معها لمكافحة انتشار الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الامريكية تنفى تسجيل إصابات بكورونا بين أفراد الجيش الأمريكى فى الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.