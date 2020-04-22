شكرا لقرائتكم خبر عن العاهلان الأردنى والبحرينى يبحثان هاتفيا التعاون الثنائى لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأربعاء، هاتفيا مع العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق، لمواجهة واحتواء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنيىة (بترا) أن الجانبين أكدا - خلال الاتصال الهاتفي - ضرورة تكثيف الجهود للتصدي للوباء، وحماية صحة الشعوب وسلامتهم.

كما تبادل الجانبان - خلال الاتصال - التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين عمق العلاقات بين البلدين والشعبين، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات.