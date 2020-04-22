شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. أمير الكويت يعتذر عن عدم استقبال المواطنين للتهنئة بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت، اعتذار أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، عن عدم استقبال المواطنين والمقيمين للتهنئة بحلول شهر رمضان لهذا العام.

ونقل الديوان الأميري إلى المواطنين والمقيمين- وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" ، تهاني أمير البلاد، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن "سبب عدم استقبال المواطنين والمقيمين هو التزام الأمير بتعليمات السلطات الصحية"، ونظرا للظروف الصحية الراهنة التي تمر بها البلاد ودول العالم أجمع من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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وقرر مجلس الوزراء الكويتي، أمس الثلاثاء، تمديد تعليق العمل في جميع مؤسسات الدولة اعتبارا من الـ26 من أبريل الجاري حتى الـ28 من مايو المقبل، إضافة إلى زيادة عدد ساعات حظر التجوال، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة في الكويت، أمس الثلاثاء، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2080 حالة.