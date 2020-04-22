اخبار الخليج

السعودية تتوقع اقتراض 26 مليار دولار إضافية هذا العام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تتوقع اقتراض 26 مليار دولار إضافية هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السعودى محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن السعودية لديها القدرة المالية على التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشى المستجد.

 

وأضاف أن الحكومة لا تتوقع سحب أكثر من 120 مليار ريال (31.89 مليار دولار) من الاحتياطيات.

 

Advertisements

وقال الجدعان أيضا إن المملكة قد تقترض 100 مليار ريال إضافية (26.58 مليار دولار) هذا العام وإن مجمل الدين قد يصل إلى 220 مليار ريال.

 

وأضاف أن سلامة القطاع الخاص هو الاهتمام الأكبر للحكومة وسط التفشى العالمى لفيروس كورونا وسيجرى دعمه لإجتياز الأزمة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تتوقع اقتراض 26 مليار دولار إضافية هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا