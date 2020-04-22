شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتوقع اقتراض 26 مليار دولار إضافية هذا العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السعودى محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن السعودية لديها القدرة المالية على التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن الحكومة لا تتوقع سحب أكثر من 120 مليار ريال (31.89 مليار دولار) من الاحتياطيات.
وقال الجدعان أيضا إن المملكة قد تقترض 100 مليار ريال إضافية (26.58 مليار دولار) هذا العام وإن مجمل الدين قد يصل إلى 220 مليار ريال.
وأضاف أن سلامة القطاع الخاص هو الاهتمام الأكبر للحكومة وسط التفشى العالمى لفيروس كورونا وسيجرى دعمه لإجتياز الأزمة.
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