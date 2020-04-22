شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن: كل الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا لاغية اذا ضم الاحتلال الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، فى تصريحات نقلها التلفزيون، اليوم الأربعاء إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة "لاغية تماما" اذا أعلنت اسرائيل ضم أى جزء من أراضى الضفة الغربية المحتلة.

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وأضاف عباس قائلا "أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية بما فى ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفى الأيدى إذا أعلنت إسرائيل ضم أى جزء من أراضينا".