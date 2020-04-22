شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن: كل الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا لاغية اذا ضم الاحتلال الضفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، فى تصريحات نقلها التلفزيون، اليوم الأربعاء إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة "لاغية تماما" اذا أعلنت اسرائيل ضم أى جزء من أراضى الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف عباس قائلا "أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية بما فى ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفى الأيدى إذا أعلنت إسرائيل ضم أى جزء من أراضينا".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو مازن: كل الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا لاغية اذا ضم الاحتلال الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.