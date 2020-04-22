شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و50 حالة شفاء بالعراق.

وذكر بيان للوزارة أوردته وكالة الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أنه تم فحص 2043 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 62880 نموذجا .

وأوضح البيان أن المجموع الكلي للإصابات بلغ 1631، ومجموع الوفيات 83 وحالات الشفاء 1146 حالة.

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فى سياق أخر، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الثلاثاء عن مقتل 14 "ارهابياً" وتدمير أوكارهم في محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية - في بيان نقلته قناة السومرية نيوز - انه "بمعلومات استخبارية دقيقة قدمها قسم الاستخبارات والامن في قيادة عمليات صلاح الدين إلى طائرات اف ١٦ نفذت بموجبها ضربات دقيقة على فلول داعش في جزيرة عبد العزيز مقابل قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت أن "الضربة أدت الى مقتل ١٤ ارهابيا وتدمير اوكارهم التي كانوا يختبئون بها".