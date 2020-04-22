شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودى: سنعتمد على الاقتراض فى تمويل عجز الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعتمد على الاقتراض في الجانب الأكبر من تمويل عجز الميزانية، مشيرا فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام قبل قليل، إلى أن خفض الإنفاق الحكومي سيطال قطاعات السفر والسياحة والترفيه والرياضة.

وأضاف وزير المالية السعودي: ندرس إجراءات إضافية لخفض الإنفاق الحكومي، منوها بإطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، تعهدا بمواصلة دراسة ما يحتاجه القطاع.

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وكشف وزير المالية السعودى، عن أن مجموعة العشرين بقيادة المملكة العربية السعودية، ضخت 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.

وقبل قليل، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحفى: "نحرص على التأكد من سلامة سلاسل الإمداد للمواد الحيوية، وتخصيص 47 مليار ريال لدعم قطاع الصحة لمواجهة كورونا، وإن هناك دعما كبيرا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة أزمة كورونا".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرة "عودة" التى تقتضى وبشكل استثنائى عن تمكين من يرغب من المقيمين حاملى تأشيرتى "الخروج والعودة ،والنهائى" من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر "، وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.