شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: الحجر الصحي أدى إلى استقرار عدد حالات الإصابة بوباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسؤول صحي جزائري، أن الحجر الصحي أدى إلى استقرار عدد حالات الإصابة بوباء كورونا، ما قد يفتح إمكانية رفع الحجر تدريجيا، وفقا لخبر عاجل لقناة سكاى نيوز الإخبارية، منذ قليل.
وفى وقت سابق نقلت الإذاعة الجزائرية عن وزارة الصحة، تسجيل 93 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 2811 إصابة، ونوهت إلى تسجيل 8 حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 392 حالة وفاة.
وقالت الوزارة إن 53 حالة تماثلت للشفاء ليرتفع العدد إلى 1152، مشيرة إلى وجود 4527 حالة تخضع إلى العلاج حسب البروتوكول الجديد.
وأمس، أعرب الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، عن ارتياحه النسبى للحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد، داعيا فى الوقت ذاته إلى مزيد من الانضباط واليقظة والتحمل.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة إن الرئيس تبون استمع خلال رئاسته لاجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد إلى عرض من عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الوضع الصحى فى البلاد من خلال تحليل الإحصائيات المرتبطة بفيروس كورونا، وحجم المخزون المتوفر حاليا على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات أو على مستوى المستشفيات.
وأوضح الوزير أن حجم المخزون المتوفر بلغ حتى اليوم 25 مليون كمامة عادية، و900 ألف كمامة خاصة بمهنيى الصحة، و255 ألف علبة كلوروكين، و215 ألف من كواشف التشخيص PCR و36 ألف كواشف التشخيص السريع.
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