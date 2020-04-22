شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شعبة الإعلام الحربى للقوات المسلحة الليبية أن منصات الدفاع الجوى أسقطت طائرة تركية مسيرة خرجت من قاعدة معيتيقة العسكرية.

وقالت شعبة الإعلام الحربى في بيان صحفى، الأربعاء، إن إسقاط الطائرة تم بمحور خلة الفرجان جنوب طرابلس بعد أن حاولت الطائرة استهداف تمركزات الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة الليبية.

كان المتحدث الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى قال إن القوات تلاحق عددًا من الإرهابيين المنتمين إلى مجلس شورى ثوار درنة الإرهابى التابعين لجماعة المرابطين التى أسسها الإرهابي هشام عشماوى داخل الأراضى الليبية، مشيرا إلى استهداف الجيش الليبي في محور عين زارة عدد من العناصر الإرهابية والمتطرفة جنوب طرابلس.

Advertisements

وأكد المسماري في لقاء عبر الفيديو لـ"الخليج 365" أمس الثلاثاء أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من القضاء على عدد من الإرهابيين التابعين لهشام عشماوى، مشيرا إلى أن الإرهابى هشام عشماوى لعب دورًا خطيرًا فى الأراضى الليبية وشارك فى سفك دماء أبناء الشعب الليبى واستهداف عناصر من الجيش الوطنى.

وأشار المسمارى إلى تحقيق القوات المسلحة اللييبية لتقدمات ملموسة فى محاور القتال بطرابلس، مؤكدا تمكن القوات من التقدم فى محور عين زارة وسط تراجع المسلحين التابعين لحكومة الوفاق، لافتا إلى أن مسلحى الوفاق حاولوا الهجوم على قاعدة الوطية الجوية جنوب اللبلاد وهو ما أفشلته القوات المسلحة الليبية.