شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية دعما للسودان لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الإمارات اليوم طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية للسودان دعما لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ليستفيد من هذه المساعدات الطبية أكثر من 7 آلاف من العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى السودان لتعزيز جهودهم فى احتواء انتشار الفيروس.

وقال حمد محمد حميد الجنيبي سفير الإمارات لدى لسودان في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ، اليوم الأربعاء ،:" إن هناك علاقات أخوية تاريخية وطيدة تربط البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة منذ الأيام الأولى لتأسيس دولتنا روابط راسخة بوصفها شريكا استراتيجيا للإمارات العربية المتحدة في المنطقة".

وأضاف أن بلاده تقف إلى جانب جميع الدول التي تعمل جاهدة على وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية ، مشيرا إلى أن مد يد العون في هذه الظروف وتعزيز التضامن والتعاون بين الدول بات ضرورة ملحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

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