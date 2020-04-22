شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودي: 47 مليار ريال مخصصات لدعم قطاع الصحة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحفى: "نحرص على التأكد من سلامة سلاسل الإمداد للمواد الحيوية، وتخصيص 47 مليار ريال لدعم قطاع الصحة لمواجهة كورونا، وإن هناك دعما كبيرا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة أزمة كورونا".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرة "عودة" التى تقتضى وبشكل استثنائى عن تمكين من يرغب من المقيمين حاملى تأشيرتى "الخروج والعودة ،والنهائى" من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر "، وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الوزارة أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

وبينت أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة (عودة) وتعبئة الحقول التالية: ( رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول )، مشيرةً إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد فى ( منصة أبشر)، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.

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وأكدت وزارة الداخلية، أن المغادرة ستكون "عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولى بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة، ومطار الملك فهد الدولى بالدمام، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمة الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.