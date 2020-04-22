شكرا لقرائتكم خبر عن الوقف السنى فى العراق يعلن غدا الخميس المتمم لشهر شعبان والجمعة غرة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الوقف السنى فى العراق، أن غداً الخميس هو المتمم لشهر شعبان، والجمعة غرة شهر رمضان المبارك، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل. وفى سياق منفصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أمس، عن مقتل 14 "ارهابياً" وتدمير أوكارهم في محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية - في بيان نقلته قناة السومرية نيوز - انه "بمعلومات استخبارية دقيقة قدمها قسم الاستخبارات والامن في قيادة عمليات صلاح الدين إلى طائرات اف 16 نفذت بموجبها ضربات دقيقة على فلول داعش في جزيرة عبد العزيز مقابل قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت أن "الضربة أدت الى مقتل 14 ارهابيا وتدمير اوكارهم التي كانوا يختبئون بها".

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وأعلن محافظ صلاح الدين العراقية عمار الجبورى، عن خلو المحافظة من فيروس كورونا.

وقال الجبوري - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" - إن "هناك عسكريا كان مصابا بالفيروس وهو من خارج المحافظة وتعالج في احد المستشفيات وتماثل للشفاء".

وأضاف الجبوري أن "محافظة صلاح الدين خالية تماما من الفيروس".

وأجبر انتشار فيروس كورونا أغلب دول العالم على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.