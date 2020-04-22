شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الجزائرى يناقش غدا مشروع قانون للوقاية من التمييز والكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس الأمة الجزائرى (الغرفة العليا بالبرلمان) غدا الخميس جلسة علنية لمناقشة والتصويت على مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وقال مجلس الأمة الجزائري في بيان اليوم الأربعاء إن "صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة لدراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات".

وأشار البيان إلى أنه نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد جراء أزمة كورونا، فقد قرر مكتب المجلس الأخذ بالطلب المقدم من طرف اللجنة باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة.

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