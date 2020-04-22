الوقف السني بالعراق: الجمعة أول رمضان

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
أعلن ديوان الوقف السني في العراق، الأربعاء، أن الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس الديوان سعد كمبش، في مؤتمر صحفي ببغداد، أن ذلك يأتي إثر عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء الأربعاء.
وأضاف أن يوم الخميس سيكون مكملا لشهر شعبان.
ومن المقرر أن يتحرى ديوان الوقف الشيعي هلال رمضان، الخميس.
وجرت العادة في العراق أن يبدأ الشيعة صيام رمضان بعد يوم من بدء السنة.
وبينما يتحرى لبنان ومصر وتونس هلال شهر رمضان، مساء اليوم، تستطلع باقي الدول العربية الهلال مساء الخميس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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