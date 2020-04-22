واشنطن تشكر الكويت على تسهيل إجلاء رعاياها العالقين

إسطنبول/ الخليج 365



أعربت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن شكرها للكويت بشأن إجراءات إعادة مئات الأمریكیین المقیمین في البلاد إلى واشنطن، في ظل أزمة فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال رسالة خطية تلقاها وزیر الخارجیة الكویتي أحمد ناصر الصباح، من نظيره الأمريكي مایك بومبیو، وفق وكالة الأنباء الكويتية.



وأعرب بومبيو عن شكر وامتنان بلاده "للكويت للمساعدة في إعادة مئات الأمریكیین إلى وطنھم، وخاصة بھذه الظروف العصیبة التي یمر بھا العالم جراء تفشي كورونا".



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كما أشاد بـ"الجھود الحثیثة التي قامت بھا السلطات الكویتیة المختصة في ھذا الإطار".



وأبدى "استعداد سلطات بلاده إلى تسھیل إجراءات عودة الكویتیین المتواجدین في الولایات المتحدة إلى بلادھم سالمین"، وفق المصدر ذاته.



وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.



وحتى عصر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و585 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 179 ألفا، وتعافى أكثر من 705 آلاف، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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