وزير المالية: المملكة تتابع باستمرار تطورات أزمة كورونا

قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد الجدعان، إن المملكة تتابع باستمرار تطورات أزمة جائحة كورونا.

وأوضح أنه من المهم جدا الإبقاء على منشآت القطاع الخاص ودعمها، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستعداد عند عودة النشاط الاقتصادي لكي لا تخسر موظفيها، مؤكدا أن المملكة ستواصل دراسة ما يحتاجه القطاع الخاص.

وأشار إلى أن اللجنة المختصة تدرس تأجيل المقابل المالي على المنشآت لستة أشهر أو 9 أشهر أو سنة ، أو حتى الإعفاء إن تطلب الأمر.