وزير المالية: احتياطات المملكة النقدية مكنتها من مواجهة كورونا من موقع قوة

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قال وزير المالية محمد الجدعان، اليوم (الأربعاء)، إن احتياطات المملكة النقدية مكنتها من مواجهة جائحة فيروس كورونا من موقع قوة.
وأكد – خلال مؤتمر افتراضي عقده مساء اليوم – أن الحكومة نجحت خلال العام المالي 2019 في تحقيق الأهداف المالية الرئيسة.
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