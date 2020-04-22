وزير المالية: احتياطات المملكة النقدية مكنتها من مواجهة كورونا من موقع قوة

قال وزير المالية محمد الجدعان، اليوم (الأربعاء)، إن احتياطات المملكة النقدية مكنتها من مواجهة جائحة فيروس كورونا من موقع قوة.

وأكد – خلال مؤتمر افتراضي عقده مساء اليوم – أن الحكومة نجحت خلال العام المالي 2019 في تحقيق الأهداف المالية الرئيسة.