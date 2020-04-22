وزير المالية : تم توفير التمويل اللازم للقطاع الصحي للتعامل مع أزمة كورونا

قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الأربعاء، أن المملكة وفرت التمويل اللازم للقطاع الصحي للتعامل مع أزمة كورونا.

وأشار الجدعان إلى ‏تخصيص47 مليار ريال لدعم قطاع الصحة لمواجهة كورونا ‎.

وأشار إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون مُحددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمّل الديون.