وزير المالية : دراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد وتفادي آثار كورونا

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة تجري دراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إلى طبيعتها وتلافي آثار إجراءات مكافحة فيروس كورنا مشيرًا إلى أنه تم توفير التمويل اللازم للقطاع الصحي للتعامل مع أزمة كورونا من منطق أن الإنسان – أيًا كان – أولوية لدى قيادة المملكة.

وقال الجدعان في مؤتمر صحفي افتراضي للحديث عن التطورات الاقتصادية في المملكة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الناتجة عن جائحة فيروس كورونا فإن حماية المواطنين والمقيمين أولوية لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- ومن هذا المنطق جاء التوجيه الملكي الكريم بتوفير العلاج والفحوص بالمجان لكل مرضى كورونا من السعوديين والمقيمين بما فيهم مخالفو الإقامة.