رابطة دوري الدرجة الأولى تخفض الرواتب 50% للاعبين والمدربين

أقرَّ مجلس إدارة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، بالإجماع؛ تخفيض الرواتب بنسبة 50% للاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني، مع الالتزام بحدٍّ أدنى للراتب (6,000) ستة آلاف ريال، أو ما يعادله بعملة أخرى.

وذلك خلال فترة تعليق منافسات كرة القدم، لمواجهة الآثار المترتبة على الأندية من جائحة فيروس كورونا المستجدّ، وما استدعاه ذلك من إجراءات احترازية، إلى جانب قرار تعليق جميع الأنشطة الرياضية في المملكة اعتبارًا من 15/ 3/ 2020م وحتى إشعار آخر، بما في ذلك جميع مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم والرابطة؛ الأمر الذي ترتّبت عليه خسائر مالية تكبَّدَتْها الأندية؛ مما أثر على ميزانياتها.

وقدّم مجلس الإدارة شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الجهود الكبيرة المبذولة في مواجهة فيروس كورونا، والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة من قبل مختلف القطاعات المعنية، وحرص وجهود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومتابعته المستمرة والاهتمام بالوضع القائم للحفاظ على صحة وسلامة كافة الرياضيين، راجين من الله أن يعجّل بزوال هذه الغمّة عن المملكة والعالم أجمع.