بومبيو : ضرورة محاسبة إيران على إطلاق قمر صناعي من قبل الحرس الثوري

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على ضرورة محاسبة إيران على عملية إطلاق القمر الصناعي التي نفذها اليوم الأربعاء الحرس الثوري الإيراني.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مقر الخارجية الأمريكية؛ قال بومبيو: إنه “يجب محاسبة إيران على امتلاكها جهازًا عسكريًّا يسعى إلى إطلاق قمر صناعي”، مبينًا أن الحديث يدور عن الحرس الثوري الإيراني.

بومبيو دعا مجلس الأمن الدولي إلى النظر في عملية إطلاق القمر الصناعي الإيراني، ومدى توافقه مع القرار 2231 الصادر عن المنظمة الأممية عام 2015؛ دعمًا للاتفاق النووي مع إيران.

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واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن تقدير تطابق هذه العملية مع قرار مجلس الأمن “واجب لكل دولة”، مضيفًا: “أعتقد أن الوضع بعيد عن ذلك، وعلى إيران تحمُّل المسؤولية عن إجرائها”.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق من الأربعاء، عن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح.

وقال الحرس الثوري: إنه تم إطلاق القمر الذي أطلق عليه اسم “نور 1″، باستخدام الصاروخ الحامل “قاصد” على مرحلتين، مشيرًا إلى استقرار الجهاز في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.