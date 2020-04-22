حرس الحدود: إيقاف النزهة البحرية بالقوارب

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم (الأربعاء)، عن إيقاف النزهة البحرية بالقوارب. وأوضحت أن السبب هو الحرص على التماشي مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. وأكدت مديرية حرس الحدود أن هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين. انشر الخبر :

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