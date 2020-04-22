النيابة : عدم الإفصاح عن مخالطة مصاب أو مشتبهٍ بإصابته موجب للمساءلة الجزائية

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أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، اليوم (الأربعاء)، أن عدم الإفصاح عن مخالطة شخص مصاب أو مشتبه بإصابته يُعد محلاً للمساءلة الجزائية.
وأوضح أن النيابة شددت على جميع القادمين إلى المملكة بضرورة الإفصاح عن هذا الأمر، كما دعت كلّ من خالط مصاباً أو مشتبهاً بإصابته إلى التواصل الفوري مع وزارة الصحة.
وأشار، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا، إلى أن النيابة توضح ذلك في إطار حرصها على الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين.
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