وزير الشؤون الإسلامية: رفع أذان العشاء خلال شهر رمضان في وقته دون تأخير

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميماً لكل فروع الوزارة بمناطق المملكة ينص على تحديد موعد رفع أذان صلاة العشاء خلال شهر رمضان المبارك هذا العام 1441هـ، بوقتها المعتاد كالأشهر الماضية دون تأخير في ظل إغلاق المساجد والجوامع مؤقتاً خلال شهر رمضان المبارك بسبب جائحة “كورونا”.

جاء ذلك في تعميم أصدره “آل الشيخ” بهذا الشأن لكل فروع الوزارة بمناطق المملكة، نص على تحديد وقت رفع الأذان لصلاة العشاء برمضان دون تأخير كالأشهر الأخرى، إلحاقاً بتعميم سابق حول إيقاف إقامة الجماعة لجميع الفروض في المساجد والجوامع وإغلاقها مؤقتاً؛ بسبب جائحة “كورونا” والاقتصار على رفع الأذان للصلوات.