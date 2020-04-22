بالفيديو… الزين نادم على اللعب لـ #الأهلي

أغضب لاعب الرائد حالياً والاهلي سابقاً ” أحمد الزين” جمهور الأهلي، بعدما أبدى ندمه على الفترة التي وقع فيها للراقي عام 2016 .

وقال الزين في تصريحات عبر البث المباشر لتطبيق “إنستغرام”: “في موسم 2018 لو نادي الاتحاد كان مسموحا له بالتعاقد مع لاعبين كنت انضممت لهم وما ذهبت للأهلي، واللي شفته في الأهلي كان غير طبيعي ولا حصل مع أحد”.

وأضاف: “أنا شخص بحب أتدرب ثم أذهب للجلوس مع أصدقائي لا أحب أذهب لعزومة مع الإداري أو مدير الكرة، مجرد ما أخرج من باب النادي لا يكون لي علاقة بأحد سواء إداري أو مدير احتراف، بينهي وبينهم نادي ويمكن هذا اللي سبب مشكلات داخل الفريق”.

وتابع: “أكثر من لاعب تواصل معي يخبرني أن لديه عرضا من الأهلي، ونصحتهم بعدم الانتقال، والآن ندموا بعد أن وقعوا للأهلي، ولن أذكر أسماء، وكنت أتمنى أن ألعب وأقدم مستوى جيدا وأنا واثق من نفسي”.

وعن تقييمة لمدرب الأهلي الأسبق ريبروف، قال: “مدرب ممتاز ولكن أعتقد أنه كان هناك تدخلات في عمله”.