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رضيع عمره شهر يتعافى من فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

رضيع عمره شهر يتعافى من فيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

قال طبيب اليوم "الأربعاء" إن رضيعا عمره شهر واحد في تايلاند كان أصغر مريض بفيروس كورونا في البلاد يتعافى من المرض بفضل فريق من الأطباء واستخدام مزيج من العقاقير المضادة للفيروسات، وفقا لرويترز.

 

وبعد مشاورات مكثفة مع صيادلة وخبراء طبيين آخرين قرر الفريق استخدام عقاقير مضادة للفيروسات لعلاج الرضيع.

 

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وقال طبيب الأطفال فيصل مولى الصراط الذي عالج الرضيع بمعهد بامراسنارادورا للأمراض المعدية في بانكوك "الاستراتيجية التي استخدمت في علاج هذا الطفل كانت اعطائه العلاج لمدة 10 أيام".

 

وأضاف "أجرينا له فحصا صحيا كل يوم وبعد ثلاثة إلى خمسة أيام من ذلك، أظهرت الأشعة السينية بوادر على تعافيه تدريجيا".

 

ورغم تحديات علاج رضيع عمره أقل من عام بسبب القيود على اعطائه أدوية معينة قال فيصل إن الأعراض لدى الطفل الصغير بدت أقل حدة من البالغين.

 

وسجلت تايلاند "الأربعاء" 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 2826 والوفيات إلى 49.

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