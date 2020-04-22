نحو 32 ألف فحص لفيروس كوفيد-19 في 24 ساعة الأخيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات د.فريدة الحوسني شفاء 103 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة إلى 1546 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 483 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الحالات المصابة في الدولة 8238 حالة، وتسجيل 6 حالات وفاة من جنسيات مختلفة بسبب فيروس كورونا، ليصل عدد حالات الوفيات المسجلة في الدولة إلى 52 حالة.

وأضافت أنه تم إجراء 31.807 فحصاً جديداً بمختلف إمارات الدولة، شمل المواطنين والمقيمين ضمن خطة توسيع نطاق الفحوص في الدولة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا في الإمارات.

وتابعت المتحدثة باسم القطاع الصحي بدولة الإمارات: شهر رمضان هذا العام سيكون مختلفاً علينا جميعاً، وهناك بعض العادات الاجتماعية التي تعودنا عليها في هذا الشهر الفضيل يجب الاستغناء عنها. مضيفة: تعودنا على اجتماع الأهل والأبناء على مائدة الإفطار في رمضان، ومشاركة الطعام مع الجيران، لكن الظروف الحالية تحتم علينا الاستغناء عن هذه العادات. وأضافت الحوسني: شهر رمضان هذا العام فرصة لنا جميعاً لتبنى السلوكيات الإيجابية مثل المداومة على الطعام الصحي، وممارسة الرياضة، والاهتمام بتطوير الذات، والأهم أنه فرصة للتقرب إلى الله، ومن خلال المحافظة على صحتنا، وصحة كل من حولنا.

وأكدت الحوسني، أن أبواب الخير كانت ولا تزال وستظل مفتوحة في دولة الإمارات، وسنستمر في شهر رمضان هذا العام بالخير الذي تعودنا عليه كل عام، ومن خلال الجهات المعنية التي وفرت التطبيقات والحلول الذكية للعطاء خلال الشهر الفضيل.

من جانبه قال المتحدث الرسمي عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فضيلة الشيخ عبدالرحمن الشامسي: إن الهيئة وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية في الدولة، قامت بالاستعداد الأمثل للشهر الفضيل من خلال عدد من المبادرات الرمضانية. مشيراً إلى أن هيئة الأوقاف، حرصت من خلال المنصة الذكية للقرآن الكريم، على استمرار عمل المراكز القرآنية عن بعد طوال شهر رمضان، ومن خلال فتح الفصول الدراسية الافتراضية، والتي ستشمل برامج للختمة والحفظ وتصحيح التلاوة، إضافة إلى فصول خاصة بأصحاب الهمم.

وأشار الشامسي، إلى قيام الهيئة باستثمار جهود أئمة المساجد المؤهلين في مجال التحفيظ، لتحقيق أكبر استفادة للجمهور من غير منتسبي المراكز القرآنية من الخدمات التي تقدمها المنصة الذكية في أوقات مرنة، وذلك عبر تسجيلهم في الموقع الرسمي للهيئة، أو عن طريق تطبيقها الذكي. مؤكداً مواصلة الهيئة تقديم كافة خدماتها الوعظية عن بعد، عبر عدد من الخدمات الرئيسية، ومنها البرامج الدينية في القنوات التلفزيونية والإذاعية في الدولة، وتنفيذ المحاضرات الوعظية عبر خاصية «إنستجرام لايف»، وبما يضمن زيادة الوعي الديني لدى أفراد المجتمع.

وتابع الشامسي قائلاً: في ظل الظروف الحالية، ودعماً لكل من فقد قريباً أو عزيزاً، خصصنا خدمة لتقديم المواساة والدعم الوعظي عن بعد لهم. مضيفاً: مستمرون بالعمل عن بعد وتقديم كافة الخدمات للجمهور من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، عبر إقامة مجالس الإفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والبرامج الإذاعية اليومية بلغات مختلفة مثل: العربية، والإنجليزية، والأوردو.

وأعلن المتحدث الرسمي عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عن إطلاق خط إفتائي لتقديم الدعم الشرعي لكافة العاملين في الخطوط الأمامية والإجابة عن كافة استفساراتهم الدينية، مشيراً إلى أن الهيئة ستعقد الندوات الرمضانية والمؤتمرات العلمية عن بعد خلال الشهر الفضيل، وإثراء المحتوى الديني في مواقع التواصل الاجتماعي، بما يعزز منظومة القيم الإيمانية والأخلاقية والأسرية.

ولفت الشامسي إلى أن الهيئة عملت على إعداد دليل توعوي بعنوان شهر الخير في بيتك غير، يتضمن مجموعة من الأفكار والممارسات المتنوعة والمبتكرة للجمهور لتحقيق الاستثمار الأمثل للشهر الفضيل.

فيما أوضح المتحدث الرسمي عن مجلس الإمارات للأمن الغذائي عيسى الهاشمي، أن دولة الإمارات تولي ملف الأمن الغذائي أولوية ضمن عملها الحكومي، وفي ظل الظروف الراهنة التي يواجه فيها العالم تحديات مختلفة، ومن ضمنها إمدادات الغذاء، مؤكداً أن منظومة الغذاء والإمداد في دولة الإمارات قادرة على الاستجابة الفورية، وتلبية كافة احتياجات الجمهور، تجسيداً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وتابع الهاشمي: نعمل من خلال فرق عمل تضم كافة الوزارات، والهيئات الاتحادية، والجهات المحلية، والقطاع الخاص، للتأكد من توفر السلع الغذائية في كافة أسواق الدولة. وأضاف: مستمرون في تأمين إمدادات الغذاء في الدولة، سواء من خلال الإنتاج الداخلي، أو الاستيراد من الخارج، كما نتابع ونرصد تطورات تجارة الأغذية وإمداداتها إلى الدولة، وذلك من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والتعامل مع أية متغيرات.

واستطرد المتحدث الرسمي عن مجلس الإمارات للأمن الغذائي قائلاً: قيمة وحجم الأغذية والمشروبات المصدرة والمستوردة في دولة الإمارات لا تزال محافظة على نفس الوتيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي نمر بها.

وأشار الهاشمي، إلى أن إجمالي الأغذية المستوردة في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2020، بلغ أكثر من 3.5 مليون طن بقيمة تتجاوز 13 مليار درهم، بينما بلغ حجم الصادرات الغذائية نحو 918 ألف طن، بقيمة تصل إلى أكثر من 3.7 مليار درهم، فيما بلغ حجم إعادة التصدير أكثر من 455 ألف طن.

وأوضح الهاشمي، أن كل فرد في دولة الإمارات يستهلك نحو 700 كيلوجرام من الغذاء سنوياً، وهي معدلات اعتيادية، لم تتأثر بالظروف الراهنة، مشيراً إلى أن الأغذية المستهلكة من الأفراد في دولة الإمارات، تشمل 4% من منتجات الأسماك، و29% من المنتجات الحيوانية ومشتقاتها، و32% منتجات المحاصيل الحقلية والحبوب، 21% من الفواكه و14% من الخضراوات.

وتابع المتحدث الرسمي عن مجلس الإمارات للأمن الغذائي: نطمئن الجميع أننا نعمل بالتنسيق مع شركائنا على ضمان توفير كافة السلع الأساسية في الدولة، وخاصة المرتبطة بالعادات الغذائية بشهر رمضان، في كل المنافذ طوال الشهر، مؤكداً أن دولة الإمارات تعمل على رفع جاهزيتها للتعامل مع كافة المتغيرات، وإيجاد الحلول التي تضمن استقرار سوق الغذاء في الدولة خلال الوقت الراهن وكل الأوقات.