دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد ملصق إعلاني لهاتف شاومي Mi 10 Lite 5G الذي ينطلق في السوق الصيني قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن ملصق إعلاني لهاتف Mi 10 Lite 5G الذي يضم إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، كما يتميز بتصميم منحني في الجهة الخلفية.

تستعد شركة شاومي لإطاق هاتف Mi 10 Lite 5G في السوق الصيني قريباً، واليوم يظهر الهاتف في صورة تقدم نظرة جديدة على تصميم الجهة الخلفية، الذي يظهر في الملصق الإعلاني باللون الأبيض.

يأتي هاتف Mi 10 Lite 5G قريباً بتصميم مربع لوحدة الكاميرة الخلفية، كما تنتهي إعدادات الكاميرة بفلاش LED، أيضاً يتميز الهاتف بتصميم نحيف بسماكة 8مم، مع وزن أقل من 200 جرام.

أيضاً من المقرر أن تضم إعدادات الكاميرة في هاتف Mi 10 Lite 5G مستشعر كاميرة periscope، لدعم التكبير الرقمي حتى 50 مرة، والتكبير البصري حتى 5 مرات.

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مواصفات هاتف MI 10 LITE 5G

يأتي هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش، كما تضم الشاشة مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 1000، مع مستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بعدسات macro، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي كاميرة السيلفي في الهاتف بدقة 16 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن ينطلق هذا الإصدار في السوق الصيني مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع رصد ملصق إعلاني لهاتف شاومي Mi 10 Lite 5G الذي ينطلق في السوق الصيني قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.