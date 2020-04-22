شكرا لقرائتكم خبر عن لمكافحة كورونا.. «صحة الرياض» تنفذ حملة مسح ميداني لمساكن وتجمعات العمالة بشقراء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، نفذت مديرية الشؤون الصحية بالرياض ممثلة بالطب الوقائي والفرق الميدانية لقطاع شقراء الصحي بالتعاون مع اللجنة المكلفة من محافظ شقراء، حملة مسح ميداني على مساكن وتجمعات العمالة بالمحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فايروس كورونا المستجد COVID 19 ومنع انتشاره في مدن وقرى المحافظة.

وأوضحت “صحة الرياض” أن الحملة هدفت إلى بث الثقافة الصحية اللازمة للعمالة عن مرض” كورونا” الجديد وكيفية الوقاية منه، بما يضمن سلامتهم، حيث قدم المشاركون في المحاضرات المصاحبة للحملة العديد من النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بهذا المرض، ومنها التأكيد على أهمية العناية بالنظافة الشخصية والاهتمام بغسل اليدين وتجنب الشائعات.

وأضافت أن فعاليات الحملة والتي استمرت لمدة خمسة أسابيع ولا زالت مستمرة، شملت إجراء مسح لعدد كبير من العمالة للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وأشارت “صحة الرياض” إلى أن الحملة استهدفت سكن العمالة والأحياء المكتظة بالسكان حيث تمت زيارة ٤٣ موقعاً وإجراء فحص مبدئي وتوعية ما يقارب ( ٤٠٠ ) عامل، مؤكدة أن هذه الحملة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لفايروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

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