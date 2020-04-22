قتلى بينهم أجانب بقصف إسرائيلي على تدمر وسط سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters لم يتم تحديد هوية القتلى الأجانب (أرشيفية)

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تلك المصادر قولها إن "القصف الإسرائيلي الذي استهدف بصواريخ عدة تلك المجموعات الموالية للنظام وإيران أوقع ثلاثة قتلى سوريين وستة أجانب"، لكنه لم يتم تحديد جنسياتهم.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، الاثنين، أن الدفاعات الجوية تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" في سماء مدينة تدمر، الواقعة شرقي محافظة حمص وسط البلاد، وأسقطت عددا من "الأهداف المعادية".

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ويعد هذا الهجوم الثاني في غضون أقل من شهر من جانب إسرائيل، التي شنت في السنوات الماضية مئات الهجمات على الفصائل المدعومة من إيران، وقواعدها، والتي لها وجود كبير في أنحاء سوريا.

وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ بدء الحرب هناك عام 2011، معظمها ضد أهداف إيرانية وأخرى تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني.