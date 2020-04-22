العراق يتوقع احتواء "كورونا" بشكل كامل في الصيف

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

توقع وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، الأربعاء، احتواء فيروس "كورونا" بشكل كامل في البلاد خلال فصل الصيف.

وقال علاوي، وهو أيضاً رئيس خلية الأزمة الحكومية لمكافحة "كورونا"، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "خلية الأزمة تراقب الواقع الصحي في العراق، وفي حال حدث تغيير في عدد الإصابات ستضطر إلى تشديد إجراءات الوقاية مجدداً".

ورفع العراق بدءاً من الثلاثاء الحظر الشامل، حيث أتاح التجول خلال ساعات النهار من الساعة 6 صباحاً إلى 7 مساءً ولغاية 22 أيار/ مايو المقبل.

وكان حظر التجول الشامل مفروضاً في البلاد منذ 17 آذار/ مارس الماضي، ضمن إجراءات أخرى للحد من تفشي الفيروس، بينها تعليق الدراسة والرحلات الجوية الداخلية والخارجية، ومنع التجمعات العامة بكافة أشكالها، وحظر دخول الوافدين الأجانب.

وأضاف وزير الصحة العراقي أن "اللجنة اتخذت إجراءات جيدة أثبتت نجاحها"، مؤكداً أن "الإصابات بكورونا في البلاد قليلة مقارنة بباقي دول العالم".

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وتوقع علاوي انحسار الفيروس خلال الأسابيع القليلة القادمة وهو ما من شأنه تخفيف القيود الصحية بصورة أكبر، مضيفاً أن "العراق سينتصر على كورونا في الصيف".

واتخذ العراق قرار رفع حظر التجول جزئياً نتيجة تراجع معدل الإصابات اليومية خلال الفترة القليلة الماضية، حيث لم تتجاوز حاجز 50 إصابة يومياً بينما كانت تحوم حول 70 قبل نحو أسبوعين.

وحتى مساء الثلاثاء، سجل العراق 1602 إصابة بالفيروس بينها 83 وفاة و1096 حالة تعافٍ.

وحتى عصر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و585 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 179 ألفا، وتعافى أكثر من 705 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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