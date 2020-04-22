إسرائيل تقرر إغلاق المتاجر ليلا خلال شهر رمضان

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قررت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، إغلاق المتاجر في مناطق سكن المسلمين، في الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، بدعوى "منع تفشي فيروس كورونا".

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تقرر عدم فتح الشركات والمحلات التجارية التي تستقبل الجمهور في الفترة ما بين الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وحتى الثالث من شهر مايو/أيار المقبل، خلال الفترة ما بين السادسة مساء وحتى الثالثة فجرا، في مناطق تقطنها أغلبية من المسلمين وبعض أجزاء القدس".

وأضافت إن الصيدليات وخدمات التوصيل المنزلي ستُستثنى من هذا القرار.

وكانت الهيئة العربية للطوارئ (غير حكومية) قد أشارت إلى إصابة أكثر من 550 من المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني، بفيروس كورونا.

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ومن جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إنه "سيتم نشر الآلاف من أفراد الشرطة و حرس الحدود ومتطوعي الشرطة في جميع بلدات المجتمع العربي لتطبيق أنظمة الطوارئ".

وأضافت "ستعمل الشرطة خلال شهر رمضان بقوات معززة وانتشار واسع النطاق داخل وخارج البلدات العربية في إسرائيل، من أجل ضمان أمن وسلامة الجمهور".

وقالت الشرطة إنه بسبب انتشار الفيروس "لا بد من التخلي عن عادات وشعائر، من شأنها عرقلة الجهود الوطنية وتعريض صحة المواطنين للخطر".

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قد أعلنت قبل أيام أنها تمديد تعليق استقبال المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، حيث تقتصر الصلاة فيه على حراس المسجد وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

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