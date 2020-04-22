ارتفاع ضحايا كورونا في السعودية والإمارات

الرياض، أبو ظبي / الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الأربعاء، في كل من السعودية والإمارات، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، بحسب مصادر رسمية.

في السعودية، أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 114، إثر تسجيل 5 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة في بيانها اليومي حول مستجدات الفيروس، أنها "سجلت 5 وفيات و1141 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 ألفا و772 بينها 114 وفاة".

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وأضافت الوزارة أن 172 حالة تماثلوا للشفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 1812.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، تسجيلها 6 وفيات و483 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8 آلاف و238 بينها 52 وفاة و1546 حالة تعاف.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1546 بعد تعافي 103 حالة جديدة.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و573 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 178 ألفا، وتعافى أكثر من 701 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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