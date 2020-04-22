وزير خارجية مصر يبحث مع بيدرسون جهود إنهاء الصراع في سوريا

إسطنبول / الخليج 365

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، سبل دفع جهود إنهاء الصراع وتسوية الأزمة السورية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الأربعاء، للتباحث بشأن آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية، وفق بيان للخارجية المصرية.

وتطرق الاتصال إلى "التنسيق لدفع جهود التسوية السلمية للأزمة... بما يحفظ وحدة واستقلال سوريا".

بدوره استعرض بيدرسون آخر مُستجدات الأوضاع في سوريا، والجهود الأممية لدفع العملية السياسية، حسب البيان ذاته.

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والثلاثاء، اجتمع شكري مع مُمثلي مجموعة القاهرة في هيئة التفاوض السورية المعارضة، لبحث آخر التطورات على الساحة السورية، وسُبل دفع مسار التسوية السياسية، وفق بيان سابق للخارجية المصرية.

وفي مارس/آذار الماضي، دعا بيدرسون، إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري وقوات المعارضة؛ لتمكين الجهود الشاملة من مكافحة فيروس كورونا.

وحتى الثلاثاء، أعلن وزير الصحة في حكومة النظام السوري، نزار يازجي في مؤتمر صحفي، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سوريا إلى 42 بينها 3 وفيات.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و573 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 178 ألفا، وتعافى أكثر من 701 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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